https://static.news.ru/photo/dce1424c-6539-11ea-8db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Министерство спорта Российской Федерации создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения инфекции коронавируса.

Штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции будет осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу, — сообщается пресс-служба Минспорта.

Число пациентов с коронавирусом резко увеличилось в России: с 34 до 45 человек за 13 марта. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.

Как писал NEWS.ru, инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. ВОЗ признала ситуацию пандемией.