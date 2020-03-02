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Спортивный директор французской велосипедной команды Cofidis Роберто Дамиани готов объявить голодовку, если ситуация в Абу-Даби (ОАЭ), где в отеле на карантине от коронавируса находятся три команды, не изменится.

Я считаю, что мы уже вышли за рамки допустимого. На сегодняшний день только три команды вынуждены оставаться в своих номерах из-за боязни коронавируса. Должен сказать, что организаторы гонки делают, что...