Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), передаёт корреспондент NEWS.ru.
Главными задачами на ближайшее время являются выстраивание конструктивного диалога с руковдоством международнйо федерации и скорейший допуск российских спортсменов к участию в междунарожных соревнованиях, — говорится в заявлении Минспорта.
28 февраля делегаты внеочередной выборной конференции (ВФЛА) избрали новым президентом организации Евгения Юрченко.
В ноябре 2019 года Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В конце января 2020 года Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА, после чего Президиум организации передал свои полномочия Олимпийскому комитету России и подал в отставку, писал NEWS.ru.
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