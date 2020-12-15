Минспорт: Россия при подготовке к ЧМ-2022 показала себя открытой державой

https://static.news.ru/photo/9c479596-3ebf-11eb-8a65-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия проделала большую работу при подготовке к мужскому чемпионату мира по волейболу 2022 года и надеется, что этот вид спорта сумеет привлечь больше людей в «нашу открытую страну».

Волейбол в России очень популярен, важно, чтобы он привлёк всё больше людей в этот вид спорта, в нашу открытую страну. Россия последние годы показала себя открытой державой, готовой к конструктивному диалогу. Мы провели большую работу при подготовке. Министерство спорта является активным партнёром в реализации программы, мы успеем всё сделать в срок, — сказал Матыцин на пресс-конференции, посвящённой чемпионату мира по волейболу.

ЧМ-2022 станет 20-м в истории Международной федерации волейбола. В истории современной России он проводится впервые. Среди мужских команд пройдёт в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Участи в турнире примут 24 команды. Всего болельщиков ждёт 70 матчей, которые будут сыграны в течение 17 дней. Откроет чемпионат мира Санкт-Петербург, где сыграет сборная России. Он даст старт первому этапу в шести городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Кемерово, Уфе и Екатеринбурге. В каждом городе будет играть по четыре команды, они проведут матчи вкруговую.

После этого определятся участники второго этапа: 16 команд отправятся в четыре города — Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль и Казань, — чтобы определить, кому достанутся путевки в Финал шести. Финалистов примет Москва. Женский чемпионат мира — 2022 по волейболу примут Нидерланды и Польша.