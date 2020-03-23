https://static.news.ru/photo/fdf5840a-6d29-11ea-82cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Экспертный совет Министерства спорта Российской Федерации подведёт итоги выступления национальных сборных по бобслею и скелетону в прошедшем сезоне дистанционно из-за распространения коронавируса.

Заседание должно было пройти 27 марта, однако президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала, что Министерство спорта прислало письмо о том, что экспертный совет не сможет пройти в очном режиме.

Сейчас от нас ждут отчёта по предложенной форме. Мы отправим его в письменном виде. А экспертный совет, видимо, в заочном режиме примет своё решение, — цитирует Аникину ТАСС.

Ранее Аникина рассказала о том, как в Сочи прошёл чемпионат России по бобслею и скелетону во время пандемии коронавируса. Она отметила, что соревнования прошли в экстремальном режиме, писал NEWS.ru.