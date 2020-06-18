Минспорт РФ сделал заявление по ситуации в лёгкой атлетике

https://static.news.ru/photo/82b6105e-b147-11ea-9837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта Российской Федерации сделало заявление из-за появившихся сообщений о возможном недопуске российских спортсменов к участию в международных стартах в случае неуплаты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) штрафа в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В Минспорте подчеркнули, что ограничения прав чистых спортсменов недопустимо.

Минспорт России уверен, что приостановление процедуры по предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, — говорится в заявлении, которое предоставила пресс-служба Минспорта.

Также в Минспорте отметили важность продолжения работы ВФЛА в тесной координации с World Athletics по формированию культуры нулевой терпимости к допингу, обеспечению антидопингового образования и развитию лёгкой атлетики в духе олимпизма.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн ($5 млн условно) за ситуацию с допинговым скандалом в стране. ВФЛА нужно выплатить $5 млн к 1 июля 2020 года, писал NEWS.ru.

Как ранее сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, организация не поможет финансово Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выплаты штрафа World Athletics.