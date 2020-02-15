Бывшего биатлониста Евгения Устюгова отстранили от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России.
Главным судьёй соревнований утверждён заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ. Решение принято после признания Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.
Финальный этап Спартакиады проходит с 9 февраля по 3 апреля.
Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.
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