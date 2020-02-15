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Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что к россиянину Александру Логинову мало доверия после его отбытой дисквалификации.

Если ты сохраняешь молчание перед всеми спортсменами и прессой, не используешь английский на пресс-конференциях, чтобы тебя поняли, это не помогает вернуть доверие, — сказал Фуркад на пресс-конференции после спринта. Он...