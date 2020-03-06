https://static.news.ru/photo/c09536ce-5fa4-11ea-b82b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил федерации по зимним видам спорта за успехи в сезоне-2019/20, но предложил сосредоточиться на существующих сложностях.

Хочу поблагодарить Олимпийский комитет, все федерации по зимним видам спорта, ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. — NEWS.ru) за те успехи, которые у нас есть в этом сезоне, — сказал министр на заседании штаба по подведению итогов выступлений сборных России по зимним видам спорта и подготовке к Олимпийским зимним играм 2022 года.

Отдельно Матыцин поблагодарил тренеров, которые делают большую работу в регионах страны и приносят успехи.

Надеюсь, эти победные традиции будут продолжены, — сказал глава ведомства, обращаясь к участникам совещания.

Однако, подчеркнул министр, несмотря на успехи, есть проблемы организационные и кадровые во взаимодействии с международными федерациями.

Предлагаю сосредоточиться именно на них, — заключил Матыцин.

Ранее Матыцин назвал спорт одним из факторов формирования устойчивой политики, писал NEWS.ru.