Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что переживает за велокоманду «Газпром — РусВело», которую удерживают в одной из гостиниц в ОАЭ на карантине из-за коронавируса.
Думаем, переживаем, болеем, поддерживаем, — сказал министр на встрече с представителями спортивной индустрии — экспертами Общественного совета при Минспорте России.
Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные команды уехали из Абу-Даби.
Механик российской команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Филиппович рассказал, как его коллег врачи ОАЭ забирали в больницу из-за коронавируса. У него самого тест на эту инфекцию дал положительный результат, писал NEWS.ru.
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