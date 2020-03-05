https://static.news.ru/photo/d1123024-5ee6-11ea-9e75-fa163e074e61_660.jpg Велокоманда «Газпром-РусВело» шестой день удерживается в отеле в ОАЭ Фото: Газпром-РусВело/vk.com

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что переживает за велокоманду «Газпром — РусВело», которую удерживают в одной из гостиниц в ОАЭ на карантине из-за коронавируса.

Думаем, переживаем, болеем, поддерживаем, — сказал министр на встрече с представителями спортивной индустрии — экспертами Общественного совета при Минспорте России.

Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные команды уехали из Абу-Даби.

Механик российской команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Филиппович рассказал, как его коллег врачи ОАЭ забирали в больницу из-за коронавируса. У него самого тест на эту инфекцию дал положительный результат, писал NEWS.ru.