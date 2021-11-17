Министр спорта Украины заявил о стремлении принять зимнюю Олимпиаду

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что в стране ведётся работа для получения возможности провести зимнюю Олимпиаду. В интервью изданию «Главком» он отметил, что это позволит государству увеличить число претендентов на медали Игр.

Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх. Государство и министерство точно на 100% сделали всё, чтобы наши спортсмены достойно представляли Украину в Китае. Мы обеспечили все тренировочные сборы, закупили оборудование — то есть всё сделали полностью для наших спортсменов, — заявил Гутцайт.

По его словам, каждая спортивная федерация страны сообщила, какие средства ей необходимы для проведения подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Соответствующие ресурсы были выделены. Гутцайт выразил мнение, что если кто-либо из украинских спортсменов неудачно выступит в Китае, то ссылаться можно будет лишь на процесс подготовки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание национальной команды по футболу страны в стыковые матчи за право завоевать путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. На своей официальной странице в Facebook украинский лидер выразил уверенность, что сборная сумеет квалифицироваться на мундиаль.

Турнир пройдёт в Катаре в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.