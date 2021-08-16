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Министр спорта Украины рассказал об общении с российскими коллегами

12:19, 16 августа 2021
Министр спорта Украины рассказал об общении с российскими коллегами Вадим Гутцайт Фото: guttsaitvadym/instagram.com
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Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об общении с коллегами и бывшими спортсменами из России. Его слова приводит «Украинская правда».

Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. Хотя мы всё время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей, как я, много, — сказал Гутцайт.

Он добавил, что в 2014 года украинцы с россиянами были как братья.

13 августа депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк пожаловался на то, что стал жертвой расизма в центре Киева.

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