Министр спорта Украины рассказал об общении с российскими коллегами

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об общении с коллегами и бывшими спортсменами из России. Его слова приводит «Украинская правда».

Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. Хотя мы всё время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей, как я, много, — сказал Гутцайт.

Он добавил, что в 2014 года украинцы с россиянами были как братья.

13 августа депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк пожаловался на то, что стал жертвой расизма в центре Киева.