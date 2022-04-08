Министр спорта Украины объяснил исключение фигуристки Шаботовой из сборной

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из сборной, так как она приняла решение остаться в России, сообщает Champion.ua. Ранее спортсменку отстранили после того, как она поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поддержавшего спецоперацию РФ на Украине.

Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик». Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы её исключили из состава сборной команды Украины. И всё, на этом мы закончили, — заявил Гутцайт.

Шаботова является двукратной чемпионкой Украины (2020, 2021). Фигуристка родилась в России, но с 2019-го представляет Украину. После начала спецоперации России СМИ сообщили, что спортсменка намеревалась экстренно выехать из Киева.

Ранее продюсер Яна Рудковская назвала абсурдным решение об исключении Шаботовой из состава сборной Украины за лайк под постом Плющенко. По её словам, эта фигуристка является первым номером украинской команды, поэтому это «ещё больший абсурд».

Рудковская пригласила Шаботову в академию Плющенко и призвала разрешить ей выступать за Россию.