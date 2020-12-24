Министр спорта России отреагировал на провал российских биатлонистов

https://static.news.ru/photo/9233b2e6-4686-11eb-b3e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rok Rakun/Global Look Press

Министр спорта России Олег Матыцин объяснил, в чём заключается проблема российского биатлона, который на протяжении долгого времени не показывает достойные результаты.

Проблема существует, мы ещё летом вели серьёзный разговор, был выбран новый президент и главный тренер. Необходимо провести анализ, понять причины, почему так происходит. Это системные ошибки. Я бы активно порекомендовал всем федерациям подходить более системно к видам спорта, — сказал Матыцин на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года.

Он добавил, что необходимо перестроить работу, чтобы результаты изменились, а «мы не огорчались, а гордились российским биатлоном».

Российские биатлонисты уже на протяжении 39 гонок не могут завоевать медали на международных стартах. NEWS.ru подробно рассказывал, что первый соревновательный месяц у Союза биатлонистов России (СБР), возглавляемого Виктором Майгуровым, получился провальным. Впервые в истории российская сборная не только даже не приблизилась к подиуму в декабре, но и не поднималась выше десятого места в личных гонках.