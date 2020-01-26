Министр спорта России Олег Матыцин встретился с трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене и обсудил кризисную ситуацию, в которой находится Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).
Встреча прошла по инициативе министра, на ней также присутствовал личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян, сообщается в Instagram комиссии спортсменов ВФЛА.
Ласицкене напомнила Матыцину вопросы, которые комиссия ранее направляла в ВФЛА, ОКР и Министерство спорта. Матыцин заверил, что решение проблем в лёгкой атлетике является для него приоритетной задачей.
Ранее Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо руководству ВФЛА. Спортсмены подготовили для руководства федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответа по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была представить ещё 3 декабря, писал NEWS.ru.
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