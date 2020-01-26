https://static.news.ru/photo/1af6d1f2-4067-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин встретился с трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене и обсудил кризисную ситуацию, в которой находится Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Встреча прошла по инициативе министра, на ней также присутствовал личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян, сообщается в Instagram комиссии спортсменов ВФЛА.

Ласицкене напомнила Матыцину вопросы, которые комиссия ранее направляла в ВФЛА, ОКР и Министерство спорта. Матыцин заверил, что решение проблем в лёгкой атлетике является для него приоритетной задачей.

Ранее Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо руководству ВФЛА. Спортсмены подготовили для руководства федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответа по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была представить ещё 3 декабря, писал NEWS.ru.