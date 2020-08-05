Министр спорта РФ готов встретиться с Плющенко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в Москве дали старт программе «Спорт — норма жизни», которая реализуется в рамках национального проекта «Демография», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Спорт — это то, что бережёт семейные ценности. Спорт объединяет многие семьи. В некоторых поколениях спорт передаётся из поколения в поколение. Я очень рада быть первым человеком, который представляет этот...