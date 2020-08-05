Министр спорта РФ готов встретиться с Плющенко

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко по поводу урегулирования вопроса перехода в его группу спортсменки Алёны Косторной.
Я готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, но это не предмет обсуждения в министерстве. Это вопрос взаимоотношений и культуры общения внутри федерации [фигурного катания России]. Федерация является компетентным органом. Надеюсь, между тренерами все вопросы урегулируются, — сказал он журналистам.
Чемпионка Европы — 2020 по фигурному катанию Алёна Косторная провела первую ледовую тренировку в группе Евгения Плющенко, который ранее подверг резкой критике новые программы Алёны Косторной, поставленные ей в группе известного тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсмена, выступления придётся менять, так как они «просто ужасные». Также сообщалось, что пока Плющенко не может официально оформить переход Косторной в свою академию.
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