Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Евгения Юрченко с избранием на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА) и сообщил о готовности оказать ему поддержку.
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с избранием. Уверен, Ваши знания, опыт и ответственность станут залогом эффективной работы. Минспорт со своей стороны открыт для сотрудничества и готов оказать Вам всестороннюю поддержку в рамках своей компетенции, — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.
Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля избрали новым президентом организации Евгения Юрченко, который был единственным кандидатом на пост главы.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцая надеется, что новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгений Юрченко сможет помочь организации восстановить имя на международном уровне, ранее писал NEWS.ru.
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