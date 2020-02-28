Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцая надеется, что новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгений Юрченко сможет помочь организации восстановить имя на международном уровне.

Я человек позитивный и хочу думать, что Евгений будет способен помочь федерации. У него, к сожалению, нет большого количества времени, чтобы как следует провести подготовительные работы. От него и российские...