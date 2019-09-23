https://static.news.ru/photo/b0c23c12-dded-11e9-b950-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что все условия восстановления кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) были выполнены.

Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены Исполкомом WADA 20 сентября 2018 года, выполнены. РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали всё от нас зависящее, — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.

Колобков отметил, что благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации.

Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA​ осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чём именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии, — добавил Колобков.

Колобков подчеркнул, что со своей стороны Минспорт России продолжает оказывать всевозможное содействие.

В понедельник, 23 сентября, исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории, писал News.ru.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что РУСАДА полностью соответствует кодексу WADA.