https://static.news.ru/photo/8fcd171a-2fd8-11ea-a31e-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта России Павел Колобков поделился своим мнением об итогах многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

Он отметил, что эта многодневка — одна из самых престижных. Результаты, показанные Александром Большуновым и Сергеем Устюговым — первое и второе место соответственно в общем зачёте среди мужчин — Колобков назвал блестящими. Министр также отметил, что прекрасно выступила Наталья Непряева, выигравшая серебро в женском зачёте.

Всё это говорит о том, что наши лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к победам, — резюмировал выступление россиян Павел Колобков.

Об успехе Александра Большунова и Сергея Устюгова ранее писал NEWS.ru. Третье место в общем мужском зачёте «Тур де Ски» занял норвежец Йоханнес Клебо. В десятке лучших оказались ещё двое россиян — Андрей Мельниченко и Артём Мальцев. Они заняли восьмое и девятое места.