«Министр — идиот»: Губерниев о запрете украинцам стоять рядом с россиянами

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о рекомендациях Министерства спорта и молодёжи Украины для спортсменов на Олимпиаде в Пекине. В частности, о запрете стоять рядом с россиянами и давать интервью на русском языке. Слова Губерниева приводит «Матч ТВ».

Министр спорта Украины — идиот! Главная провокация для Украины — это присутствие этого мудака на посту министра. Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего Министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины, — сказал Губерниев.

Он добавил, что на биатлонных соревнованиях россияне с украинцами жили в одном отеле и «прекрасно общались на русском языке».

Ранее в понедельник, 24 января, сообщалось, что министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Перед этим сообщалось о рекомендациях не давать интервью на русском языке.

Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.