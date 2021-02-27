«Обогнал этих лосей и оленей»: Милонов высоко оценил победу Большунова

https://static.news.ru/photo/0841a280-799b-11eb-9a2e-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Депутат Госдумы Виталий Милонов поздравил российского лыжника Александра Большунова с золотой медалью в скиатлоне на чемпионате мира — 2021 в немецком Оберстдорфе и назвал его героем.

Большунов обогнал этих лосей и оленей. Это двойная победа, потому что нашим всегда тяжело психологически сражаться против норвежцев — все рычаги политического давления на стороне Норвегии, — цитирует его sports.ru.

Парламентарий отметил, что в настоящее время на российских спортсменов оказывается «колоссальное» давление. Большунов же, помимо всего прочего, находится на испытательном сроке после инцидента с финским лыжником Йони Маки.

Каждый наш спортсмен, который находится под прицелом норвежских говнооружий, — герой, без всяких сомнений, — добавил Милонов.

Большунов показал результат 1 час 11 минут и 33,9 секунды на дистанции 15+15 километров. Завоёванная им золотая медаль стала первой наградой сборной РФ на ЧМ.

Ранее NEWS.ru писал, что победу россиянина оценил тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум. По его словам, Большунов был настолько хорош, что его подопечные ничего не смогли с ним сделать без скутера.