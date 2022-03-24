Милонов «наехал» на порадовавшуюся отсутвтвию русских фигуристов канадку

Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал канадскую журналистку Беверли Смит, которая ранее призналась, что рада отсутствию на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье российских спортсменов и судей. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Журналисты, которые говорят так про российских спортсменов, судей, не являются журналистами. Они — говножурналисты, говноэксперты. Видимо, Смит попила несвежего кленового сиропа и моча в мозг ударила, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что такое поведение дискредитируют западную общественность.

Смит объясняла, что, по её мнению, лучше не увидеть на соревновании ни одного тройного акселя, чем наблюдать за драмой вроде той, что была на Олимпийских играх в Пекине.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал во французском городе Монпелье 23 марта. Турнир продлится до 27 марта.

15 марта Милонов жёстко раскритиковал решение Артёма Дзюбы не ехать в сборную России по футболу из-за наличия родственников на Украине. Функционер считает, что нападающий поступил «абсолютно паскудно, показал трусость, подлость, и предал свою страну».