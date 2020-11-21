Михаил Коляда выиграл Гран-при России по фигурному катанию

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Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией. В связи с этим она ушла на карантин.

Как утверждает Sport24 со ссылкой на Mash, спортсменка сделала несколько тестов. Первый из них оказался положительным, два последующих — отрицательными. Тем не менее, поскольку симптомы сохранялись, Евгения решилась ещё на...