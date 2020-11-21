Михаил Коляда выиграл Гран-при России по фигурному катанию

Фигурист Михаил Коляда, представляющий тренерский штаб Алексея Мишина, выиграл Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин. Турнир проходит в Москве.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ набрал 281,89 балла. Второе место занял Морис Квителашвили (275,80), третьим стал Пётр Гуменник (268,47).
Ранее NEWS.ru писал, что Морис Квителашвили поделился впечатлениями от выступления на Гран-при России по фигурному катанию. После короткой программы ученик Этери Тутберидзе занимает первое место с 99,56 балла в активе.