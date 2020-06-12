Международный союз велосипедистов объявил о дате возобновления сезона

Международный союз велосипедистов (UCI) возобновит сезон 1 августа однодневной гонкой «Страде Бьянке» в Италии.
Также сообщается, что юниорский чемпионат мира по велотреку, который должен был пройти с 16 по 21 августа в Египте, перенесён на 2021 год. Чемпионат мира по маунтинбайк-марафону в 2021 году перенесли из Колумбии в Италию, сообщает пресс-служба UCI.
UCI объявил о приостановке соревнований из-за коронавируса в марте.
Ранее организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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