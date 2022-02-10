Международный союз конькобежцев отказался от комментариев насчёт Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался комментировать ситуацию о возможном допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. В организации отметили, что они не могут раскрывать информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил. Сообщение доступно на сайте ISU.

Мы не может раскрывать какую-либо информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует Антидопинговым правилам ISU и Антидопинговым правилам МОК для Пекина 2022 года. Поэтому не будет делать дальнейших комментариев в настоящее время, — говорится в сообщении.

9 февраля Inside the Games, сообщил о том, что один из российских фигуристов, выигравший командный турнир, сдал положительный допинг-тест. Позже стало известно, что Камила Валиева попалась на допинге. В её организме нашли триметазидин в минимальном количестве. Международный олимпийский комитет предварительно назвал информацию о допинге российской фигуристке слухами, но официального заявления не было.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева больше не подозревается в применении запрещённых веществ, со спортсменки сняты обвинения. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады.