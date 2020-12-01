Международная федерация волейбола утвердила систему квалификации на ЧМ

https://static.news.ru/photo/03c29428-33da-11eb-8f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fivb_volleyball/vk.com

Административный совет Международной федерации волейбола утвердил систему квалификации на Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022, следует из сообщения пресс-службы АНО «Оргкомитет волейбол 2022».

Так, в мероприятии, которое запланировано с 26 августа по 11 сентября 2022 года в России, будут участвовать 24 мужские сборные. В настоящее время уже определены два участника — российская и польская сборные.

Десять путёвок планируется разыграть по итогам континентальных чемпионатов 2021 года. Ещё 12 участников определятся в соответствии с рейтингом национальных сборных FIVB по итогам сезона 2020/2021.

Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Ранее NEWS.ru писал, что волейболисты «Зенита-Казань» в гостях обыграли «Факел» из Нового Уренгоя в матче группового раунда Кубка России.

Счёт составил 3-1 (25:19, 18:25, 25:17, 25:18). Таким образом, казанцы набрали 9 очков и выиграли группу В.