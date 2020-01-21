Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что новый министр спорта России Олег Матыцин является квалифицированным специалистом.
Олег Матыцин — грамотный, квалифицированный специалист с большим опытом работы. Он президент Международной федерации студенческого спорта, и думаю, что это сыграло определённую роль при его назначении на эту должность, — сказал Шестаков NEWS.ru.
Шестаков добавил, что все остальные — спортсмены и он ожидает, «что напряжённая ситуация в спортивном мире, связанная с допинговыми скандалами, изменится к лучшему».
А с опытом и подходом нового министра может быть и вовсе нормализована, — сказал Шестаков.
Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.
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