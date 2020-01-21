https://static.news.ru/photo/bc0bab36-3c7e-11ea-8281-fa163e074e61_660.jpg Василий Шестаков Фото: sambo.sport

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что новый министр спорта России Олег Матыцин является квалифицированным специалистом.

Олег Матыцин — грамотный, квалифицированный специалист с большим опытом работы. Он президент Международной федерации студенческого спорта, и думаю, что это сыграло определённую роль при его назначении на эту должность, — сказал Шестаков NEWS.ru.

Шестаков добавил, что все остальные — спортсмены и он ожидает, «что напряжённая ситуация в спортивном мире, связанная с допинговыми скандалами, изменится к лучшему».

А с опытом и подходом нового министра может быть и вовсе нормализована, — сказал Шестаков.

Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.