Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация фехтования (FIE) объявила о приостановке проведения всех международных спортивных мероприятий в связи с распространением инфекции коронавируса сроком на 30 дней.

Мы находимся в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом и просим продлить отборочный период для фехтования, — приводит слова исполнительного и финансового директора FIE Натали Родригез пресс-служба Федерации фехтования России.

Ранее о переносе турниров объявила Международная федерация самбо (FIAS), ранее писал NEWS.ru.

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