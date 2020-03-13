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Профессиональная велосипедная команда Мирового тура Bahrain McLaren не выйдет на старт шестого этапа многодневки «Париж — Ницца».

Как сообщается в пресс-релизе команды из Бахрейна, решение о снятии с гонки принято после консультаций с гонщиками, медиками и другими заинтересованными лицами в свете увеличивающегося риска заражения COVID-19. Bahrain McLaren...