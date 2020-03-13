https://static.news.ru/photo/518bb306-651d-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная федерация фехтования (FIE) объявила о приостановке проведения всех международных спортивных мероприятий в связи с распространением инфекции коронавируса сроком на 30 дней.
Мы находимся в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом и просим продлить отборочный период для фехтования, — приводит слова исполнительного и финансового директора FIE Натали Родригез пресс-служба Федерации фехтования России.
Ранее о переносе турниров объявила Международная федерация самбо (FIAS), ранее писал NEWS.ru.