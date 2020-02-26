https://static.news.ru/photo/deb44694-588e-11ea-85f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: IBSF International Bobsleigh & Skeleton Federation/flickr.com

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенесён из китайского Шанхая в Антверпен (Бельгия), сообщает пресс-служба организации.

Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

IBSF благодарит Китайскую ассоциацию бобслея и скелетона (CBSA) за блестяще выполненную работу по подготовке проведения конгресса и за понимание принятого решения, — сказано в сообщении IBSF.

Также IBSF поблагодарила Федерацию бобслея и скелетона Бельгии (BFBS), которая нашла альтернативное место проведения и выразила готовность принять конгресс.

Мероприятие пройдёт в запланированные сроки. 29 июня состоится предварительно заседание 30-го конгресса.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене чемпионата мира по шорт-треку, который должен был пройти с 13 по 15 марта 2020 года в южнокорейском Сеуле, писал NEWS.ru.