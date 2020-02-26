Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенесён из китайского Шанхая в Антверпен (Бельгия), сообщает пресс-служба организации.
Такое решение принято из-за распространения коронавируса.
IBSF благодарит Китайскую ассоциацию бобслея и скелетона (CBSA) за блестяще выполненную работу по подготовке проведения конгресса и за понимание принятого решения, — сказано в сообщении IBSF.
Также IBSF поблагодарила Федерацию бобслея и скелетона Бельгии (BFBS), которая нашла альтернативное место проведения и выразила готовность принять конгресс.
Мероприятие пройдёт в запланированные сроки. 29 июня состоится предварительно заседание 30-го конгресса.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене чемпионата мира по шорт-треку, который должен был пройти с 13 по 15 марта 2020 года в южнокорейском Сеуле, писал NEWS.ru.
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