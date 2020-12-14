Месть Тутберидзе: зачем Липницкая нужна Плющенко

Спортивные результаты в академии Евгения Плющенко пока далеки от совершенства (Алёна Косторная никак не может восстановить тройной аксель, Александра Трусова выдаёт худшие прокаты за долгие годы), но зато в информационном пространстве «Ангелам» по-прежнему нет равных. На днях стало известно, что к тренерскому штабу «Ангелов Плющенко» присоединилась олимпийская чемпионка 2014 года в командном зачёте Юлия Липницкая. Что это — очередной пиар-ход, месть Этери Тутберидзе или реальное укреплении академии Плющенко? NEWS.ru рассказывает о новом трансфере в фигурном катании.

Неизбежное воссоединение

Нового члена тренерского штаба Евгений Плющенко представил в свойственной себе скромной манере.

Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона — мощь, — написал Плющенко на своей странице в Instagtam.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая — это, конечно, «мощь», да только назвать новость сенсационной вряд ли повернётся язык. Было множество предпосылок к тому, что она примкнёт к тренерскому штабу Плющенко.

После окончания спортивной карьеры Липницкая вместе с Еленой Ильиных, ещё одним тренером из академии Плющенко, открыла свою школу, где проводила мастер-классы для детей. Эта история довольно быстро сошла на нет. Сначала Ильиных была вынуждена погрузиться в материнские обязанности (в начале 2020 года у фигуристки родился сын), затем она перешла в академию Плющенко. Несмотря на разрыв в рамках работы над собственной академией, девушки сохранили дружеские отношения.

Но Ильиных — не единственный «Ангел», с которым Липницкая поддерживала связь. Олимпийская чемпионка и её новый босс очень давно знают друг друга. Их знакомство берёт начало с той самой Олимпиады в Сочи, которая обернулась большим успехом для обоих спортсменов. Впоследствии Юля неоднократно принимала участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона. Более того, именно Евгений Плющенко стал одним из немногих людей, кто встал на сторону фигуристки в самый непростой период её жизни. Их действительно связывают очень хорошие отношения.

Однако на одних хороших взаимоотношениях далеко не уедешь. Важно понять, какую конкретную помощь может оказать Липницкая академии Плющенко.

Не только пиар-ход

Юлия Липницкая Александр Демьянчук/ТАСС

Многие убеждены, что приход Юлии Липницкой — это не более чем пиар-история. Юная спортсменка в красном платье много лет назад влюбила маленьких девочек по всей России в фигурное катание. Прошли годы, а очарование, вызываемое упоминанием данной фигуристки, остаётся прежним. Её имя, бесспорно, может привлечь немалый поток юных фигуристок. Впрочем, не стоит думать, что Липницкая нужна «Ангелам» только для привлечения внимания. Ей вполне по силам внести спортивный вклад в академию Плющенко в обозримом будущем.

Во-первых, фигуристка обладает большим опытом. И это проявляется не только в ярких достижениях, на которые так любит делать акцент Плющенко.

Конечно, золото Олимпиады и чемпионата Европы, серебро чемпионат мира — это отличный результат, но в нынешней ситуации намного важнее то, что может дать фигуристка своим ученикам. А дать она может многое. Её главная ценность заключается в особенном умении интерпретировать музыку. Её видение программ, чувство музыки может в перспективе преобразить номера многих спортсменов. К тому же нелишним будет отметить, что фигуристка с самого раннего детства отмечалась очень серьёзным подходом к делу. Сосредоточенность и рассудительность Липницкой неплохо разбавит атмосферу непринуждённости в академии Плющенко.

Во-вторых, Юля может оказать очень хорошую психологическую поддержку молодым девочкам. В период своей профессиональной карьеры фигуристка столкнулась с большими трудностями: от эмоционального выгорания до анорексии. Возможно, её опыт поможет юным фигуристкам выстроить правильный подход к тренировочному процессу, чтобы избежать в будущем серьёзных проблем со здоровьем.

Впрочем, это совсем не значит, что Липницкая уже сейчас готова работать с такими звёздами, как Трусова и Косторная. Более логичным вариантом на начальном этапе для олимпийской чемпионки будет старт с детьми из академии. С подрастающими фигуристами она сможет отточить свои тренерские навыки, что впоследствии только поможет ей в работе с более именитыми учениками.

Вариант работы с детьми в том числе удобен и тем, что сейчас, будучи матерью грудного ребёнка, у неё будет не так много времени, чтобы на постоянной основе прокачивать Трусову и Косторную. Если же она всё-таки подпишется под эту историю, то это может вылиться в участь Ильиных, которую можно описать одной ёмкой фразой: вроде бы тренер, а вроде и нет.

Фактор Тутберидзе

Говоря о присоединении Юлии Липницкой к команде Евгения Плющенко, нельзя обойти без упоминания Тутберидзе (никогда такого не было и вот опять). В данной ситуации фактор Этери Георгиевны действительно очень важен.

Юлия Липницкая на протяжении нескольких лет выступала под руководством именитого тренера. Именно с Этери Георгиевной фигуристка добилась всех значимых побед, с ней у Липницкой связан самый болезненный разрыв в карьере.

Говорить о том, как случился этот разрыв, нет смысла. Он почти идентичен всем последующим разрывам, которые происходили между Этери и её бывшими ученицами: взаимные обиды, упрёки. Последними особенно активно пользовалась тренер. С момента расставания (а произошло это в 2015 году) ею было сказано немало не самых приятных слов в адрес Липницкой.

Теперь, оказавшись на противоположной стороне баррикад, у Юли будет возможность ответить своему бывшему наставнику. Если ей удастся вырастить спортсменов, которые в перспективе смогут утереть нос ученикам Тутберидзе, это станет достойным ответом фигуристки. Ради этого стоит постараться.