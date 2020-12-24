«Мерзавцы-коты»: кто превратил российскую лёгкую атлетику в руины

Отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации лёгкой атлетики прошла 30 ноября, но общественность до сих пор волнует, как так произошло, что охрана позволяет себе устранять с докладом делегата. NEWS.ru связался с героем того дня, председателем контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА Игорем Головановым и узнал все подробности произошедшего. Он рассказал, что средства на оплату долга ВФЛА нашёл бывший министр спорта Виталий Мутко, также он поведал, сколько стоит содержание одного спортсмена сборной страны, с чьей подачи на посту президента организации оказался Евгений Юрченко и как на самом деле выбрали нового главу ВФЛА Иванова.

Итак, в конце февраля, как уже писал NEWS.ru, Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) было решено спасти. На помощь пришёл Евгений Юрченко, который вроде и пообещал с лихвой, но по факту не запомнился ничем хорошим. Да и плохим вроде бы тоже. Покинул пост главы организации спустя полгода. Его не просто не заметили, никто даже не понял, кто он такой и как оказался президентом федерации. Теперь у легкоатлетов новый босс — Пётр Иванов, ставший 30 ноября 2020 года третьим президентом ВФЛА за последние четыре года.

Правда, результаты голосования были известны ещё задолго до отчётно-выборной конференции ВФЛА, на которой, как сказали выше, произошёл неприятный инцидент. Главный ревизор ВФЛА Игорь Голованов во время своего доклада начал рассказывать детали хищения бюджетных средств представителями федерации, но ему не дали договорить, с помощью охраны заставили удалиться.

Далее мы приводим подробности со слов Голованова. Так, по его словам, 10 августа 2020 года все руководители ВФЛА и представители комиссии собрались на общем президиуме, в ходе которого так и не утвердили новый регламент, зато определились с повесткой итоговой конференции. Проблема в том, что без утверждения главного финансового документа повестку определять просто невозможно. Стоит уточнить, что последний регламент федерации был утверждён в 2016 году и больше изменениям не подвергался. С тех пор прошло достаточно времени, и пересмотреть его было необходимо. Несмотря на все заявления Голованова относительно данного вопроса, руководство не стало предпринимать никаких усилий. По его словам, должен был состояться как минимум ещё один президиум с целью определения регламента и постановления вопросов, которые должны быть разобраны на отчётно-выборной конференции, для дальнейшего голосования за всех кандидатов на пост нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Однако и этого не произошло, а дальнейшей работе председателя контроль-ревизионной комиссии элементарно препятствовали. Голованов сообщил, что 30 августа он «принёс письмо-требование о предоставлении документов, необходимых для дальнейшей работы» (все действовавшие спонсорские и иные контракты на период с декабря 2016 года по 2020-й, штатное расписание, годовые отчёты, все договоры, в том числе кредитные, должностные обязанности на каждого сотрудника, форма 2НДФЛ на каждого сотрудника, протоколы заседания и другие. — Письмо-требование имеется в распоряжении NEWS.ru). На основе письма формируется общий отчёт, который выкладывается на конференции. Тем не менее это письмо исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин «не взял», зато определил время, за которое должна была быть выполнена вся ревизионная работа — с 23 по 27 ноября 2020 года.

rusathletics.info

То есть собрать и обработать все данные с 2016 по 2020 год необходимо было за пять суток, — рассказал Голованов.

Как только председатель контрольно-ревизионной комиссии приступил к работе, «Конокотин (Андрей Конокотин, генеральный секретарь ВФЛА. — NEWS.ru) и Гришин даже в здание Олимпийского комитета пропуск не заказывали, препятствовали работе». Конокотин и вовсе не отвечал на звонки. Но все попытки препятствовать работе закончились провалом. Голованов рассказал, что вся отчётно-выборная конференция была построена неверно. Так что, впереди — суд.

— В итоге вы качественно провели свою работу за весь срок. Что случилось на конференции?

— Когда конференция началась, я подготовил доклад, пришёл как представитель спортсменов и тренеров, благодаря которым эти мерзавцы-коты живут. На конференции квота в размере 25 процентов должна закрепляться за спортсменами и тренерами, а они полностью забили зал администрацией. До начала совещания, как мне сообщили региональные руководители, Конокотин начал обзванивать и обжаловать мои тезисы через министра спорта Олега Матыцина и Кулаковского — заместителя начальника администрации президента, именно он курирует в Госсовете вопросы спорта. Начинается конференция, приходит Матыцин, говорю ему: «Олег Васильевич, я — председатель контрольно-ревизионной комиссии, Конокотин утверждает прессе, что у меня нет никаких доказательств коррупции и казнокрадства. Вот документы, подтверждающие обратное». А он в присутствии 120 человек сказал, что не возьмёт. Я в ответ: «А, у вас же департамент контроля и управления делами работает, деньги люди получают. Как коррупция, так она присутствует, а как её вскрывать, пожалуйста, вот я».

Все 120 человек, как суслики, которые чинопочитанием занимаются, замерли. Матыцин ушёл. Следующее выступление как раз должно быть моим, но не было ни президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, ни Матыцина, потому что все знали, что будет скандал, и решили перекрыть кислород. Я поднимаюсь на трибуну, кругом тишина, мне задают вопрос, почему доклад я делаю без разрешения. Но вот только оно мне не нужно, потому что в повестке дня вторым вопросом после доклада президиума, который делал никчёмный [экс-глава ВФЛА Евгений] Юрченко — человек, который всё загубил, стоял я. И вот мне стали препятствовать, юристы кричали, что я не должен выступать, что необходимо выбрать нового контрольно-ревизионного специалиста, мол, он с 2016 по 2020 год проверит и доложит. Я так удивился, говорю: «Ничего себе, ребята, как вы это будете делать, если у вас повестка дня не будет исчерпана, конференция будет признана незаконной, протоколы никто не возьмёт, потому что есть чёткое понятие — повестка дня, особенно отчётно-выборная конференция».

Препирались, а затем говорят, мол, мы тебя не признаём председателем. А в официальных документах именно я председатель. В общем, дали мне только три минуты речи. Прочитал две трети доклада, и вот меня начинают хватать за руки, охраннику говорю, что буду драться, если не успокоятся. Доклад-то я прочитал, пока они не объявили перерыв. Доклад им официально направил, дважды продублировал, направил Матыцину лично, новому президенту ВФЛА Петру Иванову также. Самое главное — по вопросам коррупции я ходил и к Позднякову, ни черта он меня не принял, отмахнулся, и Матыцин также поступил. Они прекрасно знают ситуацию. Я направил им аналитический доклад по работе главного тренера сборной Юрия Борзаковского за пять лет, с 2015 по 2020 год. Надо понимать, что за последние годы у нас в лёгкой атлетике сплошные падения: раньше было 147 человек в сборной, а сейчас 22.

— Большую часть в своём докладе вы уделяете расходам в лёгкой атлетике. Расскажите подробнее.

— Лёгкая атлетика по зарплатам самая большая. Одна сборная 1076 человек — всех надо одеть, обуть, отправить на сборы, где один день на базах стоит 5020 рублей. Посчитайте, в месяц это 110 тысяч на одного человека без проезда, с проездом 110–125 тысяч. За год — 1,3 млн рублей. Неизвестно, что из спортсмена вырастет, а они в него каждый год вкладывают. И сборная, посмотрите, какая. И за эти деньги рубятся. Моё предположение, что они хотят сделать стиральную машину — спонсоры будут скидывать деньги, а они будут их расхищать или откатывать. За 2018 и 2019 годы в федерации было 2,5 млрд рублей, из-за этого и идёт рубиловка. Если налогоплательщику деньги поступают через Минспорт, то Минспорт может пилить. Если через другое — оно пилит деньги. Владимир Владимирович Путин в этом году уменьшил содержание спорта на девять миллиардов, потому что народ возмущается, зарплату получают по минимальному. А здесь один спортсмен 1 миллион 300 тысяч в год. У нас уже и нет никого, только 22 человека, которые выполнили нормативы.

rusathletics.info

— А что можете сказать по поводу нового президента Петра Иванова.

— У нас была цветущая федерация даже при Шляхтине. А сейчас руины. Пришли к управлению неизвестно кто и как. Физкультурник какой-то, который гордится значком ГТО. А Юрченко сам себя назначил главным председателем тренерского совета, не имея ничего. И Иванов, и Юрченко — бессовестные люди, которые руководят тем, в чём не разбираются.

Да, Иванов пообещал, что в казне ВФЛА будет 400 миллионов рублей. В итоге ни хрена, ни копейки — ничего нет. Но надо начать с начала: Евгений Юрченко был назначен с подачи помощника президента РФ Игоря Левитина, которого нашёл в совете директоров Объединённой авиастроительной корпорации. Как мне подсказали, Левитин и Конокотин в одной теннисной федерации были. Конокотин — экс-президент Федерации настольного тенниса, Левитин — председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса, Матыцин — сам теннисист (мастер спорта СССР по настольному теннису). И вот появляется Иванов, который никакого отношения к лёгкой атлетике не имеет. Он профнепригодный в спорте. В федерацию приходят работать, а не учиться. Вот как из Федерации триатлона (ранее Пётр Иванов возглавлял Федерацию триатлона, где его на посту президента сменила дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. — NEWS.ru) можно прийти в лёгкую атлетику?

— Хорошо, раз поднята тема Юрченко, то как выплачивались деньги Международной федерации лёгкой атлетики?

— Опять же, по моим данным, когда назначался Юрченко, он пообещал, что будут инвестиции в размере 150 миллионов рублей. Кончилось тем, что я проверил всю бухгалтерию, посмотрел документы, оказалось, что он не только не принёс деньги, дал 8,5 миллиона рублей собственных средств под 10 процентов годовых. Юрченко кричал, что экс-глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин и временно исполнявшая обязанности главы ВФЛА Юлия Тарасенко набрали долгов, а он всё закрыл. Это чистая ложь, ни копейки не закрыл. Тарасенко ушла, в организации было 3 миллиона и 950 тысяч рублей. Это отражено в отчёте. А он хотел подставить.

Я сказал, что готов выступить в прессе, раз никто ничего не предпринимает, в свою очередь Юрченко заявил, что руководил центром помощи лёгкой атлетике, где деньги сливались на допингистов. Это подтверждает акт Родченкова. И вот нужно выплачивать долг, а никто не даёт, потому что король — голый. Тогда бюро World Athletics прекратило принимать заявки на нейтральных спортсменов, всё закрыло, и до января 2020 года ничего у нас нет. Это непосредственная вина Юрченко. Но как возникли эти деньги? У министра спорта была задача разобраться с лёгкой атлетикой, чтобы спортсменов допустили до Игр. С его приходом ВФЛА должна была признать, что руководство участвовало в фальсификации медицинских справок, далее получаем штраф и подписывается рамочное соглашение. Все думали, что дадут 250 тысяч долларов, а выкатили штраф больше 10 миллионов, из которых 5 условно, но эти 5 как только поступают на счёт, блокируются, другие 5 выплачиваются немедленно, и 1,3 за расследование по делу Лысенко — внутреннее дело же не было проведено. И когда они увидели эти цифры, обалдели, обратились к Левитину, начали искать стрелочника, сладкого парня Юрченко. Он обещал деньги, бегай-собирай. Но никто не додумался эту сумму оспорить, потому что в рамочном соглашении она не прописана. Юрченко был против вообще платить. Деньги были, но он блокировал. И кто помог? Единственное солнце, которое должно сиять всё время, — Виталий Мутко. Он выбил средства. Путин дал указание Матыцину выплатить эту сумму, что и было сделано. Опять же, по информации, которую я знаю.

rusathletics.info

— Каковы шансы, что отменят отчётно-выборную конференцию? Сколько по времени это займёт?

— 99 процентов, потому что я буду как свидетель и каждое слово подтвержу документом. Суд пройдёт 14–17 января. Вся конференция признаётся незаконной и решения, в том числе выдвижения кандидатов, также. Ведь если вы утверждаете новый регламент — основной документ, вы должны вписать его в повестку дня, утвердить и уже работать. А если этого не происходит, то извините, любой судья всё это развернёт. Спортсменов не было. Пашут, пашут, завоевывают медали, а всё бесполезно.

— Лёгкая атлетика пробивает дно сейчас, к сожалению. Что станет с Ивановым? Почему все выбрали его?

— Был обзвон. Сначала мне сообщали региональные руководители, что идут звонки от Конокотина как руководителя подготовки олимпийской сборной к Играм. Затем подключился Кулаковский. А зачем это нужно, я не знаю, но предполагаю.

— Неужто для отмывания финансовых средств?

— Видимо. Кулаковский был руководителем проекта Кавказских Минеральных Вод, нецелевое использование было в размере 500 миллиардов рублей. Он решала. Такой парень.

— В Сети появилось видео, как вас насильно лишают права завершить доклад. Были какие-то комментарии со стороны прокуратуры по данному эпизоду?

— Обращаться туда не было необходимости, мы сразу подали заявление в суд. Прокурорская проверка чёрт знает сколько будет длиться, так что мы напрямую обратились в суд, где будет куча свидетелей.

— В своём докладе вы уделяете огромное внимание финансовому положению лёгкой атлетики...

— Да, у меня на каждую цифру есть документ, это всё выверено, я за каждую запятую отвечаю. Свой доклад я готовил где-то четыре или пять суток и ночью, и днём.

— Вижу, некоторые моменты даже выделены жирным шрифтом (доклад имеется в распоряжении NEWS.ru). Например, момент, когда вы сказали, что, вероятно, не дадут закончить доклад.

— Так я знал это заранее. Я вообще думал, что мне не дадут на трибуну зайти, но дали три минуты.

— Как уничтожить чудовищную коррупцию и профанацию выборов в лёгкой атлетике?

— Ну, коррупцию уничтожит Следственный комитет, Главное следственное управление, которое ведёт дело Александра Кравцова (директора центра спортивной подготовки сборных команд России. — NEWS.ru). Эта организованная преступная группировка, по моим предположениям, стала действовать, когда пришёл Кравцов. За десять лет, думаю, украли более миллиарда. Сейчас Кравцова опять закрыли — сначала под домашний арест, затем он купил билет в Турцию, ФСБ отследила, задокументировала и опять его «на нары» кинули. Он, конечно, молодец, попытался все стрелки перевести на экс-министра спорта Павла Колобкова.