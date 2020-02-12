Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева назвала рисование своим главным хобби.
Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении, —
написалаМедведева в Instagram.
Спортсменка добавила, что пока она «самоучка».
Ранее NEWS.ru писал, что Медведева представила новые товары для своего онлайн-магазина. Она рассказала, что для новой линейки были использованы её собственные рисунки.
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