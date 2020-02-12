https://static.news.ru/photo/1295bb3a-4d9c-11ea-b43e-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева назвала рисование своим главным хобби.

Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении, — написала Медведева в Instagram.

Спортсменка добавила, что пока она «самоучка».

Ранее NEWS.ru писал, что Медведева представила новые товары для своего онлайн-магазина. Она рассказала, что для новой линейки были использованы её собственные рисунки.