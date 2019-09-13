Японская фигуристка Рики Кихира занимает первое место после короткой программы на канадском турнире Autumn Classic.
Она исполнила тройной аксель и получила от судей 78,18 балла.
Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева заняла второе место — 75,14 балла, на третьем идёт американка Карен Чен — 60,89.
Произвольная программа состоится 13 сентября.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что пока не может похвастаться чистым исполнением четверного сальхова, писал News.ru.