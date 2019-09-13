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Мужская сборная России по волейболу успешно стартовала на чемпионате Европы, в четырёх партиях обыграв команду Турции. Счёт матча по сетам — 25:13, 23:25, 25:17, 25:15.

Игра продолжалась 1 час 38 минут. Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Российская сборная на предварительном этапе выступает в «словенской» подгруппе под литерой С,...