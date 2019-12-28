Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Завтра мы увидимся, но без прыжков, к сожалению. Исполню один из моих любимых номеров под Билли Айлиш, — сказала Медведева в эфире Первого канала.
Она также рассказала, что её следующее появление на большой публике произойдёт на традиционных открытых прокатах в начале сезона и на последующих соревнованиях серии Гран-при.
Показательные выступления пройдут 28 декабря.
У Медведевой были проблемы с коньками. Она выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место. Она снялась с чемпионата России и не выступила с произвольной программой, писал ранее NEWS.ru.
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