https://static.news.ru/photo/8d6977c4-2976-11ea-8257-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

Завтра мы увидимся, но без прыжков, к сожалению. Исполню один из моих любимых номеров под Билли Айлиш, — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Она также рассказала, что её следующее появление на большой публике произойдёт на традиционных открытых прокатах в начале сезона и на последующих соревнованиях серии Гран-при.

Показательные выступления пройдут 28 декабря.

У Медведевой были проблемы с коньками. Она выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место. Она снялась с чемпионата России и не выступила с произвольной программой, писал ранее NEWS.ru.