Медведева впервые прокомментировала фотоссесию для Maxim

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об особенном моменте в карьере. Она призналась, что почувствовала себя особенной в детстве, когда кто-то из зрителей обратил на неё внимание на открытой тренировке, сообщает Maxim.

Я поняла, что, возможно, я особенная, после того как на официальных тренировках, когда маленькая ещё была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!» — заявила Медведева. 28 марта Евгения...