Медведева впервые прокомментировала фотоссесию для Maxim
Медведева: сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:33, 31 марта 2022
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые прокомментировала свою фотосессию для Maxim. Она заявила, что перестала стесняться, когда осознала, что её попу в трусах видел весь мир на различных соревнованиях, сообщает Maxim.
Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы, — заявила Медведева.
О фотосессии 22-летней фигуристки для Maxim сообщалось в понедельник, 28 марта. Номер поступит в продажу 1 апреля.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одобрила «обнажённую» фотосессию Медведевой для мужского журнала. Она не сочла это постыдным поступком и восприняла как шаг к популяризации фигурного катания.