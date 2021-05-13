Медведева спела и станцевала под песню Бритни Спирс вместе с друзьями

https://static.news.ru/photo/9f1af6b8-b40e-11eb-b7e3-96000091f725_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как отдыхает с друзьями. В ролике, выложенном в Stories личной страницы Instagram, она подпевает и танцует под песню Бритни Спирс Toxic.

Под эту же композицию в прошлом сезоне другая российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира-2021 Елизавета Туктамышева ставила показательный номер с раздеванием.

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со здоровьем девушка не выступила ни на одном этапе Кубка России прошедшего сезона.

После зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера, переехав в Торонто. Однако в сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Ранее фигуристка рассказала об отношении к фотосессиям для мужских журналов.