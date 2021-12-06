Медведева снялась в клипе Милохина и Баскова

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Российская фигуристка, экс-чемпион мира Евгения Медведева снялась в клипе на песню «Дико Влюблены» Дани Милохина и Николая Баскова. Видео было опуликовано на YouTube-канале Dream Team House.

Медведева появляется в клипе в эпизодической роли. С Милохиным она также знакома по выступлениям в телепроекте Первого канала «Ледниковый период».

5 декабря Татьяна Навка высказала восторженное отношение Дане Милохину, который выступил вместе с Медведевой в очередном выпуске «Ледникового периода». Пара набрала максимальные 12 баллов и буквально покорила публику своим выступлением.