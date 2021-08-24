Медведева рассказала о злости, которую испытывала к Загитовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказала о злости по отношению к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Фигуристка призналась, что на данный момент они с Алиной находятся в нейтральных отношениях.

Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда на Алину не обижалась. Даже намерения такого не было, — заявила фигуристка.

Медведева также отметила, что ей не нравится быть в плохих отношениях с людьми, и неприятно, когда «называют мразью», в то время как она ничего плохого не делала.

На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, а Загитова стала олимпийской чемпионкой. После Олимпиады Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера, но через два с половиной года вернулась обратно к Этери Тутберидзе.

Ранее Евгения Медведева вспомнила, как уходила из группы тренера Этери Тутберидзе.