Медведева пропустит московский этап Гран-при

https://static.news.ru/photo/3c8d09ea-280a-11eb-a742-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева не примет участие в этапе Гран-при, который пройдёт в Москве 20–21 ноября.

Как передаёт RNS, россиянка отсутствует в списке заявленных участников, представленном Международным союзом конькобежцев (ISU). Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что Медведева продолжает восстановление после травмы спины.

Фигуристка пропустила два этапа Кубка России, в которых должна была участвовать. Врачи выявили у неё защемление нерва между позвонками. Медведева занимается лечебной физкультурой, плаванием и проходит физиотерапию для скорейшего выздоровления.

В связи с пандемией коронавируса ISU принял решение проводить этапы Гран-при в формате международных соревнований. При этом уже известно, что Пекин не сможет принять финал в декабре. Союз примет решение о судьбе соревнований позже.

Как передавал NEWS.ru, президент ФФКР заявил, что вопрос допуска Медведевой к чемпионату страны обсуждается. Горшков не исключил, что федерация в данном случае может проигнорировать спортивный принцип и разрешить спортсменке принять участие в первенстве, несмотря на невыполненные критерии отбора.

Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы и два выигранных финала Гран-при.