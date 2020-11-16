Медведева пропустит московский этап Гран-при

Фигуристка Евгения Медведева не примет участие в этапе Гран-при, который пройдёт в Москве 20–21 ноября.
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Фигуристка пропустила два этапа Кубка России, в которых должна была участвовать. Врачи выявили у неё защемление нерва между позвонками. Медведева занимается лечебной физкультурой, плаванием и проходит физиотерапию для скорейшего выздоровления.
В связи с пандемией коронавируса ISU принял решение проводить этапы Гран-при в формате международных соревнований. При этом уже известно, что Пекин не сможет принять финал в декабре. Союз примет решение о судьбе соревнований позже.
Как передавал NEWS.ru, президент ФФКР заявил, что вопрос допуска Медведевой к чемпионату страны обсуждается. Горшков не исключил, что федерация в данном случае может проигнорировать спортивный принцип и разрешить спортсменке принять участие в первенстве, несмотря на невыполненные критерии отбора.
Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы и два выигранных финала Гран-при.