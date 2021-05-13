Медведева прокомментировала своё отсутствие в составе сборной России

Моё отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание — вид спорта, где очень быстро всё меняется, — написала Медведева.