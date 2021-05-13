Медведева прокомментировала своё отсутствие в составе сборной России

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё отсутствие в расширенном составе сборной России на сезон-2021/22. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Моё отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание — вид спорта, где очень быстро всё меняется, — написала Медведева.
Состав сборной был объявлен 14 мая. Женщин в одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе и Елизавета Туктамышева, тренирующаяся под руководством Алексея Мишина. В резерве остались Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась верить в возвращение Медведевой в большой спорт.