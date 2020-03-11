https://static.news.ru/photo/5cf05736-63fd-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что перестала обращать внимание на критику в свой адрес и даже не проверяет все комментарии в соцсетях. По словам двукратной чемпионки мира, сначала она даже «немного боялась» хейтеров.

То, что они делали, было за пределами моего понимания. Почему вы тратите своё время на меня? Почему вы всё это делаете? Я ведь не сделала вам ничего плохого. Но в любом случае, я просто отпустила это. Я никогда их не пойму, — отметила Медведева в подкасте Olympic Channel.

Фигуристка призналась, что беспричинная критика в её адрес порой причиняет боль, но в депрессию она не впадает. Пытается понять, откуда столько негатива у отечественных болельщиков, ведь до сих пор представляет Россию. Медведева понимает, что «просто нужно с этим справиться», пережить вал критики и двигаться дальше.

Это часть моей жизни, это делает меня сильнее. Поэтому я люблю свою жизнь, — заявила Медведева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал: спортсменке было нелегко из-за непопадания на чемпионат мира. Это не самый простой момент в её карьере. Она на катке, тренируется, всё по плану, но мне кажется, она немного упала духом, отметил Орсер.