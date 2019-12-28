https://static.news.ru/photo/1edf1106-2ad9-11ea-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева обнародовала видео с тренировки в новых коньках.

Новые, новые, — написала Медведева в сторис на своей странице в Instagram.

Ранее 20-летняя спортсменка была вынуждена сняться после короткой программы с чемпионата России, который прошёл в Красноярске, из-за проблем с ботинками. Однако она вышла на показательное выступление, но в перевязанном правом коньке.

У подопечной Брайана Орсера были проблемы с коньками с самого начала турнира. Спортсменка выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова успела соскучиться по соревнованиям, пропустив чемпионат России, ранее писал NEWS.ru.