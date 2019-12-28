Ранее 20-летняя спортсменка была вынуждена сняться после короткой программы с чемпионата России, который прошёл в Красноярске, из-за проблем с ботинками. Однако она вышла на показательное выступление, но в перевязанном правом коньке.
У подопечной Брайана Орсера были проблемы с коньками с самого начала турнира. Спортсменка выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова успела соскучиться по соревнованиям, пропустив чемпионат России, ранее писал NEWS.ru.