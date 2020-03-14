https://static.news.ru/photo/bb5826ba-65be-11ea-8418-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Bai Xueqi/www.imago-images.de/Global Look Press

Проживающая в Канаде двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила элемент из новой произвольной программы. Её она репетирует вместе с местной чемпионкой мира в танцах на льду Ше-Линн Бурн.

Фотографию с тренировки россиянка разместила на своей странице в Instagram.

Произвольная программа. Спасибо тебе, Ше! С тобой всегда приятно работать, — говорится в сообщении Медведевой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Медведева заявила о том что перестала обращать внимание на критику в свой адрес и даже не проверяет все комментарии в соцсетях. По словам двукратной чемпионки мира, сначала она даже «немного боялась» хейтеров. Фигуристка призналась, что беспричинная критика в её адрес порой причиняет боль, но в депрессию она не впадает.