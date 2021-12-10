Медведева ответила, почему могла назвать болельщиков тупыми

Российская фигуристка, экс-чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что не помнит, как в одном из интервью якобы назвала болельщиков тупыми. Она считает, что не должна за это оправдываться, сообщает «Матч ТВ».

Во-первых, я не помню, чтобы такое говорила. Возможно, пересмотрю интервью — явно и очевидно, что я не могла заявить об этом прямым текстом, что мои болельщики — тупые. Во-вторых, не считаю нужным это пояснять. Стоять и оправдываться? Не думаю, что это нужно. Большинство людей поняли, что я имею в виду, — сказала Медведева.

В начале декабря в интервью YouTube-каналу «Макарена» спортсменка заявила : «Самое ужасное — неудачный старт, и начинается... „Женечка, в следующий раз у тебя всё получится“. Да не будет следующего раза, вы что, тупые, что ли?»

Медведева — обладательница двух золотых и одной бронзовой медали чемпионатов мира. В 2018 году фигуристка выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где взяла серебро в одиночных и командных соревнованиях.

8 декабря сообщалось, что известный тиктокер Даня Милохин поцеловал Медведеву во время исполнения совместного номера в рамках телепрограммы «Ледниковый период». Кадры выступления появились в аккаунте фан-клуба фигуристки в социальной сети Instagram.