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Медведева ответила, будет ли совместный номер с Трусовой в стрип-пластике

Медведева ответила, будет ли совместный номер с Трусовой в стрип-пластике
20:55, 13 апреля 2022
Медведева ответила, будет ли совместный номер с Трусовой в стрип-пластике
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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева допустила совсместный танец с коллегой Александрой Трусовой в жанре стрип-пластики. Обе спортсменки на прошлой неделе опубликовали в соцсетях видео с танцами в этом стиле. Слова Медведевой передаёт корреспондент NEWS.ru.

Странно проводить параллели наших занятий. Мы делали это не сговариваясь. Фанатам фигурного катания очень хочется увидеть какой-то сговор, но ничего подобного нет. Будет ли совместный танец? Да. Но нужно для начала обеим научиться танцевать в этом стиле, — сказала Медведева.

7 апреля серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова опубликовала в своём Telegram-канале видео танца в стиле стрип-пластики. Позже с аналогичным видео выступила Медведева.

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