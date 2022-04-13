Медведева ответила, будет ли совместный номер с Трусовой в стрип-пластике

Олимпийская чемпионка Щербакова заявила, что собирается пробовать новую хореографию по примеру Александры Трусовой и Камилы Валиевой. Однако она отметила, что, скорее всего, не будет транслировать это на публику. Ранее Трусова опубликовала танец в стиле стрип-пластики, а Валиева исполнила vogue.

Планы на новую хореографию есть, но я не знаю, буду ли я это транслировать на публику, — передаёт слова Щербаковой корреспондент NEWS.ru. Ранее бывшая российская фигуристка олимпийская чемпионка 2006 года...