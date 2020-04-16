Медведева осталась послом перенесённых летних Олимпийских игр

https://static.news.ru/photo/648bf022-7faa-11ea-b82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева останется послом России на летних Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год.

В заявлении, опубликованном на странице Олимпийского комитета России (ОКР) в Instagram, 20-летняя россиянка подчеркнула, что уверена во встрече с болельщиками.

Остаюсь послом сборной России и искренне желаю всем, кто готовится выступить в Токио, сил, здоровья и терпения, всё будет хорошо, — сказала Медведева.

Медведева является не только обладателем двух золотых медалей чемпионатов мира, но также двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы и обладателем серебряной награды чемпионата Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Евгения Медведева призвала спортсменов объединиться ради оказания помощи пострадавшим от коронавируса.