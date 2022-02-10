Медведева обратилась к журналистам на фоне скандала о допинге Валиевой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обратилась к представителям СМИ с просьбой не нагнетать обстановку вокруг фигуристки Камилы Валиевой. Ранее издание Inside the Games сообщило, что победительница командного турнира Валиева сдала положительный допинг-тест. Медведева на своей странице в Instagram отметила, что журналисты в погоне за трафиком выдают недостоверную информацию.

Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт очень важен для вас. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождёмся официальных новостей, — написала Медведева.

9 февраля сайт Inside the Games сообщил о том, что один из российских фигуристов, выигравший командный турнир, сдал положительный допинг-тест. Позже, по его же утверждениям, стало известно, что на допинге попалась Камила Валиева. В её организме нашли триметазидин в минимальном количестве. Международный олимпийский комитет предварительно назвал информацию о допинге российской фигуристки слухами.

Позже источник сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева больше не подозревается в применении запрещённых веществ, со спортсменки сняты обвинения. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады.