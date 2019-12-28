https://static.news.ru/photo/2e42b548-2959-11ea-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что Евгения Медведева ещё не приняла решения по поводу выступления с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока ещё нет, — цитирует Горшкова ТАСС.

Ранее у Медведевой были проблемы с коньками. Она выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, занимает пятое место.

Ранее спортсменка досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России. Медведева на тренировке пропустила большую часть прыжков, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа, писал NEWS.ru.