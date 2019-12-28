Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Медведева на тренировке пропустила большую часть прыжков, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа,
Ранее у Медведевой были проблемы с коньками. Она выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, занимает пятое место.
Алёна Косторная лидирует в женском одиночном катании после короткой программы на чемпионате России, писал NEWS.ru.
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