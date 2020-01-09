https://static.news.ru/photo/486ee35a-32e2-11ea-9f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном матче командного турнира ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.

Оба спортсмена провели на корте почти два с половиной часа. В первом матче противостояния с южноамериканцами Карен Хачанов сломил сопротивление Гуидо Пелью.

Этот успех позволил команде выйти в полуфинал дебютного турнира, в котором принимают участие 24 сборных. Следующим соперником нашей теннисистов станет победитель пары Сербия — Канада.

Ранее NEWS.ru писал, что действующая чемпионка турнира в Брисбене Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал.