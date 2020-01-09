Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном матче командного турнира ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.
Оба спортсмена провели на корте почти два с половиной часа. В первом матче противостояния с южноамериканцами Карен Хачанов сломил сопротивление Гуидо Пелью.
Этот успех позволил команде выйти в полуфинал дебютного турнира, в котором принимают участие 24 сборных. Следующим соперником нашей теннисистов станет победитель пары Сербия — Канада.
Ранее NEWS.ru писал, что действующая чемпионка турнира в Брисбене Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал.
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