23 февраля в Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону. Если судить по результату, то золотая и бронзовая награды и четвёртое общекомандное место — неплохое достижение, однако очередные скандалы вокруг сборной России, слабая подготовка большинства спортсменов, а главное, отсутствие международного веса руководителей СБР, предостерегают от излишнего оптимизма. NEWS.ru поставил пять главных вопросов по итогам чемпионата и даёт на них ответы.

1. Это лучший чемпионат мира за десять лет?

Четвёртое место в командном зачёте чемпионата мира для россиян безусловный успех, так же как и первая в этом олимпийском цикле золотая медаль. В этом плане с задачей президента СБР Владимира Драчёва выступить не хуже, чем год назад в Эстерсунде, его подопечные справились на сто процентов. Однако обе медали — это заслуга лидера мужской команды Александра Логинова, которого к главному старту сезона подводил личный тренер Александр Касперович.

Если говорить об остальной части команды, то за весь чемпионат только Екатерине Юрловой-Перхт удалось пробиться в десятку лучших, но и она давно тренируется по индивидуальной программе. Тот же сопоставимый по результату чемпионат мира-2017 в Хохфильцене принёс две медали в командных видах и сразу несколько попаданий в десятку разных спортсменов, что говорит о более высоком уровне подготовки команды в целом, а не просто удачном стечении обстоятельств.

2. Кто виноват в налёте полиции в отель сборной России?

Один мой коллега заметил, что так нагадить себе могут только два народа — русские и украинцы, — имея ввиду то, что злополучную аккредитацию Касперовичу передал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, которому за это крепко досталось от соотечественников в информационном пространстве. Цепочку событий надо распутывать с самого начала. Именно босс СБР Владимир Драчёв отказался давать аккредитации личным тренерам спортсменов, и такое решение выглядит логично. Они ведь действительно в ограниченном количестве, и в этом случае пришлось бы жертвовать другими специалистами. Однако личный тренер лучшего спортсмена страны, который ведёт его на протяжении всего сезона, мог бы стать исключением. В своё время оба тренера Антона Шипулина Андрей Гербулов и Андрей Крючков были аккредитованы на всех этапах Кубка мира, а у нынешнего Логинова сопоставимый статус в сборной.

Александр Логинов выходит на пробежку из спа-отеля Bagni di Salomone, где размещена сборная на время чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве Александр Вильф/РИА Новости

С другой стороны, и сам Касперович поступил некорректно, попытавшись обмануть контроль на стадионе, зная, что в сборной России и руководстве СБР у него хватает недоброжелателей, а о допинге Логинова продолжают говорить и сейчас. Тем самым он подставил своего воспитанника, лишив возможности выступить в масс-старте. В конце концов, для моральной поддержки спортсмена было бы достаточно его присутствия на соревнованиях и возможности подсказать что-то вечером в отеле. Тренер же поступил, мягко говоря, недальновидно.

3. Что будет дальше с Александром Логиновым?

О том, что он не побежит масс-старт было ясно сразу после эстафеты. Во-первых, он намекнул на это в интервью Первому каналу. Во-вторых, в беседе с журналистами он сказал, что без телефона будет трудно купить билет. Звучало это странно. Неужели, спортсменам не купили обратные билеты заранее? Оказалось, что билет был нужен именно на воскресение — последний день стартов. Сам Логинов при этом заверил, что продолжит выступления в этом сезоне на этапе Кубка мира в Нове-Место, но совершенно очевидно, что развязанная скандинавами травля в его адрес не прекратится до тех пор, пока он либо не извинится, либо не объяснит, что произошло в далёком 2013-м году, когда его поймали на ЭПО. Соперники будут вечно припоминать ему эту историю, чтобы вывести из равновесия, а когда он сам дал слабину, будут делать это с двойным остервенением.

В то же время спортсмену банально нужно кормить свою семью, а найти альтернативную работу в спорте человеку с такой историей будет непросто. Поэтому выступать Александр продолжит наверняка. Другое дело, что в случае проигрыша российской стороны суда против WADA, ему вряд ли светит участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022-м году. В этой ситуации он может завершить карьеру. Впрочем, останется и другой способ попадания на Олимпиаду — через принятие украинского гражданства (жена Логинова — украинская биатлонистка Мария Кручова), но в нынешней политической ситуации такой сценарий выглядит маловероятным.

4. Почему СБР не может защитить своих спортсменов?

Прошедший чемпионат мира показал, что несмотря на реверансы руководителей IBU о хорошем диалоге с СБР и работе по его восстановлению, их отношения напоминают пока общение строгого учителя с двоечником. При этом все условия, которые руководители Международного союза биатлонистов выдвигают, СБР принимает с покорной головой. Надо ввести дополнительные критерии восстановления — пожалуйста, хотите наложить на нас больший штраф — никаких проблем. Более того, и в случае с заявлением в полицию сотрудницы аффилированного с СБР подразделения Сары Фуссек, Драчёв и компания не могут ничего требовать.

Владимир Драчёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, их права ограничивает и статус временного членства и отсутствие представительства в органах IBU, но и сами российские руководители не знают правил, по которым они играют, точнее по которым их обыгрывают. О допинговых обвинениях Устюгова и Слепцовой стало известно ещё в декабре, однако официальную дисквалификацию перенесли на чемпионат мира, чтобы создать максимально негативный резонанс. Ситуацию с мелким обманом Касперовича решили отыграть по полной и добились своего, выведя спортсмена из строя. Чем больше будет кланяться СБР, тем более болезненными будут эти щелчки в дальнейшем.

В последний день соревнований Драчёв хотел организовать пресс-конференцию для иностранной прессы, но в итоге общался только со своими. Оказалось, что президент СБР не знал, что выступать со сцены пресс-центра имеют право только руководители IBU, представители оргкомитета и спонсоры IBU. Когда ему предложили просто собрать журналистов в круг, выяснилось, что возникнут трудности с переводом. Сам глава федерации иностранными языками на хорошем уровне не владеет, а в его ведомстве давно сокращены должности пресс-атташе и руководителя международного отдела, которые прекрасно решили бы любой подобный вопрос во времена его предшественника, а просьба предоставить переводчика у IBU так и не увенчалась успехом. Это всё, что нужно знать о нынешнем месте России в мировом биатлоне.

5. Какие кадровые перестановки ждут российский биатлон?

Конечно, победа Логинова, которая вполне может оказаться единственной в этом сезоне, не отменит того факта, что подготовка была провалена, а кроме Матвея Елисеева, ни один спортсмен не добился ощутимого прогресса в сравнении с прошлым сезоном. Драчёв уже объявил, что Норицын, скорее всего, завершит работу в женской сборной, и это совершенно обоснованный шаг. Итогом его работы стало не только отсутствие медалей, но и намёков на борьбу за них. Единственная спортсменка, отобравшаяся в масс-старт 35-летняя Екатерина Юрлова-Перхт, не готовилась под его руководством, а названная перед стартом сезона лидером сборной Светлана Миронова, на работу с которой Норицын сделал основную ставку, отметила свой день рождения штрафным кругом в эстафете, после которого сборная России прекратила борьбу за медали.

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

При этом сам Норицын даёт в отношении подопечной столь же нелепые объяснения, как ранее после провалов Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой или Евгении Павловой — не знал, не учёл, недооценил. По факту ни одна из 16 спортсменок, готовившихся под его началом, оказалась не готова к чемпионату мира. Более того, план стрелковой подготовки к этому сезону писал также Норицын, поэтому попытки переложить ответственность за неудачи на работающих на этом направлении специалистов выглядят неубедительно. Однако поспешные заявления Драчёва не стоит воспринимать как свершившиеся факты, так как у других членов правления могут быть иные мнения.

Позиции мужских тренеров несомненно крепче, хотя и к ним есть вопросы. В частности, с чьей лёгкой руки 26-летний Эдуард Латыпов был признан невероятно перспективным, неприкасаемым и проездил весь сезон в национальной команде, ни разу не выполнив критерии отбора? По словам Драчёва, продолжит работу главным тренером и Анатолий Хованцев, показавший неплохие результаты на прошлом чемпионате мира, однако в этом сезоне ему не дали довести свою стратегию до конца. Наконец, какой будет роль главного тренера и на какие шаги пойдёт новый вице-президент СБР Валерий Польховский, не сделавший ни одного заявления по ходу чемпионата мира?