Медаль последней надежды: успех Латыпова подчеркнул катастрофу в биатлоне

Первый в карьере подиум Эдуарда Латыпова в заключительной гонке сезона оставил надежду на возрождение российского биатлона, но то, что этот скромный успех стал для нас одним из главных событий сезона, показывает, что в этом виде спорта у нас всё плохо, а антирекордов уходящий сезон принёс гораздо больше, чем мгновений радости. Однако пример Латыпова показывает, что трудолюбие, самоотдача и доверительные отношения с тренером могут стать ключом к успеху и в 27 лет.

Под флагом Норвегии

Прошедший сезон ещё сильнее закрепил тенденцию последних лет. Господство норвежской команды в биатлоне стало таким же тотальным и устрашающим, как в лыжных гонках. В общем зачёте Кубка мира первые две строчки и у мужчин, и у женщин впервые в истории заняли норвежские биатлонисты. И если Тириль Экхофф и Марте Услбу-Рёйселлан ещё неделю назад рассчитались на первый-второй, то Йоханнес Бё и Стурла Лейгред устроили битву за Большой хрустальный глобус до последнего огневого рубежа. Верх взял опыт Бё-младшего, который уже в третий раз в карьере стал обладателем Кубка мира, а в лице молодого и неожиданного конкурента получил новую мотивацию на следующий сезон. Ведь по количеству побед Легрейд его превзошёл со счётом 7:4.

Другими маркерами норвежского превосходства стали медальный зачёт чемпионата мира и итоговая классификация Кубка. В первом скандинавы выиграли больше половину золотого запаса — семь наград высшей пробы из 12 возможных. Во втором четверо представителей этой страны во главе общего зачёта у мужчин показывают, насколько хороша эта команда. При этом лидеры сборной Норвегии, за исключением Тарьея Бё, ещё достаточно молоды и способны выступать не один олимпийский цикл, а на смену им грядёт новая волна юных талантов, которая также оккупировала верхние строчки Кубка IBU, где участвуют ближайшие резервисты. Кроме того, у норвежцев есть возможность приглашать лучших наставников из-за рубежа, и сейчас на благо команды трудятся француз Зигфрид Мазе, который считается лучшим стрелковым специалистом в биатлоне, и итальянец Патрик Обереггер.

Латыпов показал, почему лидеры должны работать в команде

Латыпов — единственный биатлонист, добившийся в этом сезоне ощутимого прогресса и претендующий на статус лидера мужской команды. Пока Александр Логинов и Матвей Елисеев завели свои карьеры в тупик самоподготовкой вне сборной, Латыпов чётко выполнял все указания нового старшего тренера Юрия Каминского и продолжил развитие как спортсмен. В этом сезоне он прибавил в скоростных качествах и вкупе с волею и умением терпеть стал отличным эстафетным финишёром, не раз выводя команду на высокие позиции, и в том числе принёс бронзу на чемпионате мира. Во-вторых, Эдуард прибавил в скорострельности и в лучшем для себя масс-старте в карьере стрелял быстрее и точнее большинства соперников, что и принесло ему долгожданную серебряную награду.

При этом он, несмотря на все громкие эпитеты и похвалы, которыми осыпают его наши коллеги с «Матч ТВ», остался скромным парнем, который претензии в дни неудач предъявляет только себе. В его интервью ни разу не звучали сетование на обстоятельства, недовольство тренерами или сервисом и требование каких-то особо комфортных условий, чем часто грешат более избалованные биатлонисты. Можно не сомневаться, что если работа с Каминским продолжится, то и в следующем сезоне Латыпов продолжит устранять свои недостатки и сокращать отставание от лидеров. Подиум в заключительной гонке — это и награда ему за терпение и долгий путь к успеху, самоотдачу и честность и пример другим того, что только пахота и дисциплина дадут результат, а не индивидуальные тренировки и постоянное пребывание в зоне комфорта.

Прощание с элитой

Эдуард Латыпов Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Успехи Латыпова — это, по сути, единственное светлое пятно для россиян. В остальном же сезон запомнился сплошными уникальными достижениями со знаком минус. Во-первых, никто из сборной России не пробился в топ-15 общего зачёта, так называемую красную группу, которая даёт её участникам неофициальный элитный статус. Во-вторых, за весь сезон россияне только два раза поднялись на подиум в личных гонках: в Антхольце Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, а в Эстерсунде Эдуард Латыпов стал серебряным призёром в масс-старте.

Провальный старт сезона привёл к появлению новой рекордной безмедальной серии, которая началась ещё в прошлом сезоне и составила 43 гонки. Хочется верить, что превзойти этот результат нашим биатлонистам удастся ещё нескоро. Автором другого достижения стала женская сборная. В гонке преследования в Нове-Место российские биатлонистки набрали всего четыре очка в зачёт Кубка мира (усилиями Ларисы Куклиной), что стало тоже антирекордом всех времён, а спустя неделю в Эстерсунде потеряли максимальную квоту в шесть человек на следующий сезон, уступив белорускам место в первой пятёрке Кубка Наций. По сути, эти результаты показывают, что Россия окончательно простилась со статусом большой биатлонной страны и сейчас относится к классу середняков, для которых и одна бронзовая награда на чемпионате мира уже не провальное выступление (по словам президента СБР Виктора Майгурова).

Отсутствие команды и дисциплины

Впрочем, и отсутствие спортсменов элитного уровня порой можно компенсировать командным духом, самоотдачей, точечной подготовкой к главному старту, в чём традиционно сильны чехи и украинцы. В российской сборной команда в нормальном понимании этого слова отсутствует. Тренер мужской сборной Юрий Каминский в разгар чемпионата мира начал публичные разборки с самоподготовщиками Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым, которые по-прежнему не горят желанием возвращаться в сборную, да и самый перспективный из молодого поколения биатлонистов Карим Халили хотел бы продолжить работать с лыжным тренером Егором Сориным. Показательно, что после серебряного финиша Латыпова никто из товарищей по команде не подошёл его поздравить, хотя швейцарки бурно праздновали всей командой даже четвёртое место Лены Хэкки.

В женской сборной ситуация не лучше. Весь сезон команда была разделена на птенцов гнезда старшего тренера Михаила Шашилова и спортсменок, готовившихся отдельно. О неприятной обстановке в команде Евгения Павлова телеграфировала ещё на первом этапе в финском Контиолахти. В дальнейшем она неоднократно публично и непублично выражала недовольство происходящим в команде. Об отсутствии должного контакта с тренерами говорила и Лариса Куклина. Ульяна Кайшева в высказываниях была сдержанной, но в конце сезона отметила, что хотела бы и дальше работать самостоятельно.

При этом номинальный лидер сборной Светлана Миронова под конец сезона выразила недовольство работой стрелкового тренера Алексея Волкова, отметив, что это направление должен курировать более опытный наставник и что она хотела бы и дальше готовиться к сезону в комфортной для себя обстановке. По сути, создаётся впечатление, что в последние годы вся атмосфера в сборной подстраивается для комфорта Светланы, пусть даже в ущерб остальным спортсменкам, благо бывший тренер Виталий Норицын — её хороший друг, а нынешний Михаил Шашилов, по сути, второй отец. Но без выхода из зоны комфорта она так и останется вечно подающей надежды спортсменкой, способной лишь на две-три хорошие гонки за сезон.

Происходящее в команде — это во многом результат той вседозволенности спортсменов, которую они получили десять лет назад во времена шальных денег Михаила Прохорова. Именно тогда и начался системный спад российского биатлона и потеря тренерского авторитета в команде. С тех пор загнать этого джина обратно в бутылку не получалось в полной мере ни у Александра Кравцова, ни у Владимира Драчёва. Да и Виктору Майгурову, судя по всему, не на кого опереться в этом вопросе, кроме своих товарищей ещё по той старой прохоровской команде.